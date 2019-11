Muerte en carrera de motocross: competidor involucrado contó lo sucedido

Paraná Profundo pesar por la muerte de mujer que fue embestida por una moto de carreras

Una mujer de 40 años, identificada como Marina Luz Narváez, falleció este domingo tras haber sido embestida por una moto en la tercera y última fecha del Abierto MX del Litoral que se desarrolló el fin de semana en la ciudad de Paraná. Mientras que el hijo de la víctima fatal, de 13 años, resultó lesionado.Sobre lo sucedido, la Jefa de la Comisaría 13, comisario Gabriela Bruna, indicó aque fueron anoticiados de lo ocurrido por personal del hospital San Martín, donde había ingresado la mujer de 40 años.Sobre la persona que conducía la moto y cómo habría ocurrido el impacto, señaló que "elpor orden del fiscal y consultado sobre lo sucedido". En tal sentido, el hombre manifestó queSobre los testigos, mencionó que "algunas personas aportaron algo, no se pudo recabar mucha información porque estaban concentrados en el evento y no en los alrededores".Consultada sobre el estado de salud del menor, la Comisario indicó que "se encuentra en observación en buen estado de salud".Finalmente, Bruna aclaró que el lugar donde se desarrollaron las carreras de motos, "es privado" y hasta el momento "no recibimos directivas sobre clausura" del mismo. Y agregó: "Habría que ver como estaba diagramado la distribución del publico dentro del predio".