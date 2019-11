Brocado: "Si no tenemos respuestas, después de la conciliación será lo mismo"

"Si no tenemos respuestas, después de la conciliación será lo mismo", sentenció ael secretario general de SUOYEM, Jorge Brocado.Es que este viernes se decretó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entre la municipalidad de Paraná y los sindicatos que nuclean a los trabajadores por la no renovación de contratos, entre otros puntos."Contratos, paritarias y elementos de seguridad, además de maquinarias porque el parque automotor está desecho", enumeró Brocado.A lo cual, Brocado apuntó: "No sabemos si hay 17 compactadoras porque había tres o cuatro, y las que se arreglaron no son las que necesitamos para hacer la recolección como corresponde"."Desde hace siete meses que reclamos ante el municipio y la secretaría de Trabajo, y si no tenemos respuestas, después de la conciliación será lo mismo", anunció el sindicalista.