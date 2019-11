Profesoras de la Escuela de Danza protestaron por la no renovación de contratos

Las profesoras de la Escuela municipal de Danza se manifestaron este jueves frente a la municipalidad de Paraná en reclamo por la no renovación de 13 contratos a las trabajadoras que se desempeñan en la institución."En defensa de la continuidad de la Escuela municipal de Danza porque esta gestión dio de baja a cientos de contratos de obra y servicio, sin explicación; cuando fuimos a percibir los haberes de octubre nos enteramos que 13 contratos nuestros no fueron renovados, y no fuimos notificados en ningún momento", explicó ala profesora Laura García."Trabajamos todo el mes de octubre, sin cobertura y sin saber que nuestros contratos no iban a ser renovados", apuntó."Defendemos la educación artística, pública y gratuita, un derecho para todos que fue avasallado", completó Lucia Bots."En asamblea docente resolvimos continuar con las clases a pesar de este momento tan triste, como un acto de resistencia para que los 400 alumnos, entre grandes y chicos, no queden sin clases ni funciones", comunicó Antonela Bustamante.