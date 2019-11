Trabajadores nucleados en ATE realizaron una "olla popular" frente al municipio de Paraná, en el marco del reclamo que encabeza el sector por la no renovación de contratos a los empleados, entre otros puntos."Los reclamos de los trabajadores tienen que ver con el incumplimiento de las actas suscriptas en paritarias, el despido en diversas áreas que generaron el cierre de algunas de ellas y las consecuencias por el desquicio a nivel de ciudad que no solo la pagan los empleados sino también los vecinos en general", argumentó ael secretario de organización de ATE Entre Ríos, Víctor Sartori.

"Los municipales necesitamos consenso y diálogo"

Por su parte, el representante de ATE en el municipio, Roberto Alarcón, anticipó: "Seguimos con la retención de servicios por tiempo indeterminado hasta el que Ejecutivo dialogue con los trabajadores, se siente con el sindicato, para destrabar este conflicto"."Es gravísimo lo que está pasando, queremos discutir si hay una emergencia pero con los trabajadores adentro, evaluar por qué se despidió a los contratados siendo que algunos tienen hasta 11 años de servicio", justificó el sindicalista.Denunció, además, "el incumpliendo del acta acuerdo firmada el 29 de agosto por el aumento del 4% y la cláusula gatillo"."ATE pidió por nota al Ejecutivo que garantice los sueldos hasta diciembre y a la fecha no hemos tenido respuestas", apuntó también."No vengan a imponer cualquier cosa", sentenció el sindicalista.Es que la comuna argumentó en la presentación judicial que la retención de servicios "lesiona de manera ilegítima el ejercicio del derecho constitucional a la salud pública y al medioambiente"."Este desquicio a nivel municipal no puede seguir y la municipalidad tiene la obligación de prestar un servicio como corresponde a la ciudadanía en general, pero no a costa del ajuste sobre los trabajadores", remarcó Sartori."Nos entristece la situación de la ciudad porque tenemos un intendente que no quiere dialogar y le da la espalda a los trabajadores, porque esto se resuelve con voluntad política, no con un amparo ante la Justicia", cerró.