Paraná recibe el fin de semana una nueva fecha del Abierto de Motocross

"Esto es pasión, significa un montón de cosas. Muchos no conocen esta disciplina, seguimos a los integrantes de la familia Navarro, que han impuesto el deporte acá en Paraná", puso relevancia a, el piloto Juan Manuel Jozami.Para el participante "no hay otro tipo de evento como este, es el mejor. Este será sin dudas el mejor del Litoral".Sebastián Navarro mencionó a nuestro medio que esta pista "es única, acá hemos hecho varias fechas, el Nacional de 2005, varios campeonatos entrerrianos, mesopotámicos. Es un circuito completo, técnico, pero lindo; hay saltos, ondulaciones. triples, combinaciones. Es para un principiante, tanto como para un pro. Está espectacular".Invitó a la comunidad "a venir a disfrutar de un verdadero motocross, habrá servicio de cantina, hay sombra, juego para los chicos. Estará todo el 'semillero' de Paraná y toda Entre Ríos".Al hablar de los inicios en este deporte dijo que "desde chicos, y no tiene fecha de vencimiento. Tengo a mis dos hijos participando acá, uno tiene seis años y el otro, ocho años. Uno de los míos arrancó a los cuatro años, a andar en moto, hay otros que empezaron a los dos años. Y conozco personas de Paraná que arrancaron a los cincuenta años a correr. A la pasión por el motocross uno la lleva adentro".Navarro contó queLas anticipadas tienen un costo de 150 pesos. Se puede adquirir en Paraná Moto (Echagüe 979), Moto City (Don Bosco 1286) y Pro Gym (Avenida Ramírez casi Almafuerte). En el evento las entradas tendrán un costo de 200 pesos.Sábado 9 de Noviembre:Inscripciones, colocación de sensores y pruebas libres por categorías desde 13:30 hs. a 17 hs.Domingo 10 de Noviembre:Inscripciones y colocación de sensores, desde 8:30 hs.Pruebas libres por categorías de 9hs. a 10 hsClasificaciones por categorías de 10hs. a 11 hsMangas de competencias desde 12:00 hs. a 17:00 hs.Ceremonia de podios y premiaciones 17:30 hs.