"Es un momento crítico", se indicó desde un sanatorio de Paraná

La presidenta del directorio del, Lic. Silvia D´Agostino, se refirió a la situación de crisis que atraviesa el sector privado de salud., sentenció.Y en ese sentido, explicó por qué: "Si cobramos a 90 días, el valor de lo que gastamos y facturamos ya nada tiene que ver con lo que cobramos". Mencionó, además, que "los insumos, medicamentos y descartables son importados a precio dólar, y al tener que negociar con el financiador éste que nos dice `no, porque mi obra social recibe de la paritaria del sector tanto porcentaje y no te puedo dar más´"."No importa que lleves un estudio de costos, porque te dicen qué es lo que te pueden pagar, y a veces, es menos que lo que realmente les ingresó", evaluó, al tiempo que aseguró:En la oportunidad, D´Agostino indicó que en el marco de comisiones técnicas a nivel nacional y provincial con las autoridades, "empezaremos una nueva gestión"El 50% de la población se atiende en clínicas privadas y alguna vez tendrían que reconocerse la importancia del sector", argumentó.Respecto de los pagos de obras sociales, comentó que se registran "hasta 60 y 90 días de demoras"."PAMI armó un sistema de capitas de referencia para los pacientes, y se nos paga por el número de capitas que recibimos, y si bien hubo aumentos en las prestaciones, éstas están por debajo de lo que fue la inflación sobre todo por el costo de insumos por efecto de la devaluación", ejemplificó al respecto.D´Agostino sostuvo también que la demanda de pacientes "es permanente". "Creció la población pero las camas no, ni hospitalarias ni en el sector privado", apuntó al asegurar que registran "picos de internación que no podemos atender"., reconoció, al tiempo que denunció:"Se promulgaron un montón de leyes a nivel nacional, como la de discapacidad y de cirugía reproductiva, pero los legisladores nunca les pusieron presupuesto., sentenció.