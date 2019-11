Crecen las consultas para abrir verdulerías: Las ventas cayeron un 20 por ciento

El vicepresidente del mercado concentrador de frutas y verduras "El Charrúa" de Paraná, Andrés Vago, admitió que han sentido "bastante la crisis. Hemos notado que hay mucha gente que quiere abrir verdulerías porque se ha quedado sin trabajo o está en busca de anexar algo para ayudar a la familia. Vienen a consultar precios. También las familias vienen a comprar por bulto cerrado y luego lo dividen. No obstante, admitió que "ha caído alrededor del 20 por ciento el consumo".Sobre los precios, expresó que "acá no se maneja por inflación, sino por oferta y demanda. Si hay mucha mercadería cuesta menos y si hay poca vale más. Lo único que ha cambiado por el dólar son los productos importados, como la banana, que aumentó mucho". En este caso, precisó que el cajón pasó de "800 o 1.000 pesos, prácticamente a 2.000".Acotó que empezó a "entrar producción de estación como durazno, damasco y cereza", mientras que por "un tema estacional" aumentó un 40 por ciento la mandarina.El incremento de los combustibles tiene "algo de injerencia en los fletes, pero todavía no se ve trasladado a la mercadería. Esto es oferta y demanda", insistió.Al retomar sobre el tema de las intenciones de abrir verdulerías, Vago comentó que "todos los días vienen tres o cuatro personas a pedir presupuesto para ver si pueden iniciar este emprendimiento. Después, no sé si las abren, pero vienen a consultar".Además, afirmó que no han notado que hayan desaparecido comercios de este rubro, pero "a muchos les cayeron las ventas. Está vendiendo más el verdulero de barrio que pone ofertas y combos. La gente recorre y busca precios, además de exigir calidad".