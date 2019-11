La Escuela Municipal de Danza continuará con las clases "como forma de lucha"

Política SUOYEM ratificó en asamblea que continuará con la retención de servicios

"En Asamblea Docente visto el apoyo masivo de toda la comunidad y teniendo en cuenta la repercusión que nuestra lucha está teniendo, el plantel docente junto a la dirección y administrativos de la Escuela Municipal de Danza, hemos resuelto continuar con las clases y ensayos como forma de lucha, para que nuestros alumnos puedan bailar", anunciaron en un comunicado desde la comunidad educativa.Además informaron que este jueves 7 de noviembre a las 10 en la Plaza 1° de Mayo harán otra jornada de protesta en donde realizarán una intervención con el lema "Por la continuidad de las clases desde las 11.30".La directora de la Escuela Municipal de Danzas, Alexia Loskin, había confirmado a"la baja de los contratos de todo el plantel docente". Se trata de "13 contratos que no se renovaron" que es "todo el plantel docente de la escuela", dijo el lunes a este medio.Mencionó que "los contratos de los docentes son contratos de horas cátedras, con modalidad de servicio. Todos tienen una continuidad, el que menos tiene es desde el 2015 y el que menos tiene desde el 2006, 2007. Esta situación de 'dada de baja' vendría a ser una irresponsabilidad muy grande, sobre todo porque al no anoticiarnos, los docentes estuvieron viniendo durante todo octubre, se estuvo dando clases, se estuvo ensayando, y no lo cobraron. Trabajaron gratis y sin seguro. Agradezcamos de que no pasó nada en la escuela, nadie se hubiese hechos cargo de los docentes s i sucedió algún accidente de trabajo".