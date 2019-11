Emblema de solidaridad: Plim Plim, el payaso que suma pañales en Once por Todos

El trabajo solidario de Plim Plim

y se plantea nuevos objetivos para la edición 2019 de las once horas de transmisión en vivo a beneficio de hospitales, ONGs, entidades, y escuelas de toda la provincia.Hace varios meses que Plim Plim comenzó a desarrollar su trabajo solidario. El payaso "Plim Plim", recorre los comercios de la Peatonal y otras zonas de la capital entrerriana para promocionar su tarea y apela a la solidaridad de los paranaenses para cumplir la misma.Este martes,"Salí a trabajar para hacer las publicidades de los comerciantes, para poder comprar los pañales de Once por Todos, como lo hago todos los años", relató.Los logros "han sido mejores de lo que siempre imaginaba. Siempre me propuse un sueño, pero nunca imaginé llegar a comprar 10 mil, 11 mil pañales, llenar el camión con 23 mil pañales. Ha sido espectacular y todo gracias a los comerciantes que me han dado trabajo y a las personas que han colaborado más cuando he tenido que cumplir sueños. Los sueños que he cumplido han sido gracias a la gente porque solo no llegaba", puso relevancia Plim Plim.Plim Plim a esta labor solidaria la cumple como "trabajo", se impone días, horario y metas. De esta manera, lo expresa a: "Los comerciantes me dan el trabajo, hago las publicidades en la Costanera o la Peatonal, ellos me pagan y con eso compro pañales. Así, el 8 de diciembre entrego todos los pañales que junto".En esta ocasión planea adquirir "entre 4750 y 5000 pañales. Ahora tengo que buscar precios, sí o sí, para poder sumar más cantidades. La situación está difícil y los precios cambian todo el tiempo". Pero él, lejos de mermar expectativas, las acrecienta y se suma nuevos desafíos todo el tiempo.. Les agradezco por la confianza, porque mucha gente no me conoce, eso es de destacar la confianza que tienen"."A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó a Elonce.La tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales.