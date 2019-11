Retención de servicios: Protección Civil solo atenderá "urgencias o emergencias"

El director de Protección Civil, Osvaldo Wasinger, confirmó a Elonce TV que en el marco de la retención de servicios convocada por los sindicatos que nuclean a los empleados municipales, solo se atenderán "urgencias o emergencias".



"En caso de urgencias o emergencias, el equipo de trabajo evaluará si corresponde asistir o no", anunció, al tiempo que mostró "limitado" en su accionar por la medida gremial. "No puedo intervenir porque ATE comunicó sobre una medida de fuerza y, puntualmente, se evaluará en el transcurso de los días cómo se trabajará".



"En caso de anegamientos y situaciones que no requieran una actuación inmediata, pasará para otro día cuando le medida de fuerza sea levantada", aclaró al respecto.



En la oportunidad, aseguró que "este lunes no hubo inconvenientes". "No tuvimos reclamos por asistencia, excepto el sábado que por el temporal se hicieron algunas verificaciones", recordó. (Elonce)