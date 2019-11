Trabajadoras de jardines municipales permanecen con retención de servicios

En el marco de la retención de servicios que se realiza en las reparticiones municipales de Paraná, los jardines maternales no son la excepción. Se recordará que desde ATE y SUOYEM habían manifestado su preocupación por la no renovación de contratos y en ese marco, convocaron al paro.registró cómo se efectiviza la medida de fuerza en el maternal municipal "San Pablo" de barrio El Morro, donde denunciaron que no renovaron los contratos a dos trabajadoras, lo que obligó a cerrar una de las salitas."Comenzamos con retención de servicios porque dos compañeras que fueron echadas el jueves, les dieron el aviso temprano para que fueran a notificarse y no les renovaron el contrato, siendo que una de ellas tenía contrato hasta diciembre", comunicó ala delegada de ATE en la institución, Mara Velázquez. "Fue una sorpresa para ella, y lamentablemente, tuvo que cerrarse una sala porque no tenemos personal", advirtió."Si siguen los despidos, solo vamos a quedar tres chicas, que son las que estamos en planta. La única docente que está trabajando es la de sala de 3, el resto se encuentra con retención de servicios", confirmaron.

"Es una situación muy fea, tanto para los padres, como para las compañeras que quedaron sin trabajo"

Paraná No hay recolección de residuos por medida de fuerza gremial

Política Empleados municipales nucleados en ATE resolvieron un paro y movilización

Paraná Suoyem preocupado por la no renovación de contratos en el municipio de Paraná

"Tenía contrato hasta el 31 de diciembre, y me lo bajaron; resultó que terminó el 17 de octubre, y nunca me avisaron", contó Carolina, la trabajadora cuyo contrato no fue renovado. "Sigo viniendo porque desde el sindicato que me recomendaron que me presentara a trabajar", aseguró, al tiempo que comentó que su hija se encuentra bajo tratamiento médico por leucemia.De acuerdo a lo que indicaron las trabajadoras, "los papás están muy preocupados porque los chicos no están viniendo".Al maternal municipal asisten unos 50 chicos distribuidos en sala de bebés deambuladores, una sala de 2 años y dos salitas para 3 años. Ante la no renovación de contratos, advirtieron que "quedaría sin seño la sala de dos años"."Este es uno de los jardines que ingresó al programa nacional de Primera Infancia, y no se ha hecho nada, con lo cual, no estamos en condiciones de trabajar en estas condiciones", remarcó otra de las empleadas del maternal.En protesta, se movilizarán desde la sede de ATE hasta el Palacio Municipal, este martes a las 9hs.