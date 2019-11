La retención de servicios en Unidades Municipales es "por tiempo indeterminado"

Paraná No hay recolección de residuos por medida de fuerza gremial

La semana pasada, en una asamblea de delegados de SUOYEM, se resolvió una retención de servicios que alcanza a todos los ámbitos de la municipalidad de Paraná.En diálogo con, Cristian Fernández, delegado del SUOYEM en la Unidad Municipal N° 4, recordó que la retención comenzó el domingo a partir de las 18 y realizan asambleas en los lugares de trabajo."Reclamamos por los contratos que se han vencido el 31 de octubre. Son más de 500 compañeros que se quedaron sin trabajo y es el primer objetivo en pelear. Después hay otra misma cantidad de contratos que se vencen entre el 16 y 17 de noviembre. Vamos a estar acá hasta que tengamos una respuesta del Ejecutivo", dijo Fernández y agregó que también solicitan "un aumento que se habían comprometido a darnos este mes".En la UM N° 4, hay unos 70 empleados, y se vieron afectados unos 25 contratos de servicio y 8 de obra."Queremos que se renueven esos contratos", afirmó para aclarar que "la medida es por tiempo indeterminado, hasta que no haya una respuesta positiva del Ejecutivo para todos los contratados".Consultado sobre cómo afecta la medida de fuerza, Cristian Ramírez, también delegado del gremio en la UM, señaló que "el vecino no cuenta con ningún servicio, no estamos saliendo, no estamos trabajando, no hay materiales. Tenemos pocos vehículos"."No hay herramientas ni aceite para agregarle a los camiones. No estamos en condiciones de hacer la recolección como se debe", agregó Fernández.Tras ello, los delegados pidieron a los vecinos "paciencia" y "disculpas por la basura en las calles". "Nosotros también tenemos nuestra lucha, los compañeros no pueden quedar afuera y la situación también es entendible".Finalmente, los delegados del SUOYEM remarcaron que "todas las reparticiones están de retención de servicios, no se sale a hacer ningún trabajo hasta que no haya una respuesta positiva del Ejecutivo".