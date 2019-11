Vecinos cortan calle con montones de residuos: Reclaman falta de recolección

Paraná No habrá recolección de residuos desde esta noche por medida de fuerza gremial

Diferentes barrios de la capital entrerriana, reclaman hace un par de semanas, sobre la falta de recolección de residuos en distintas zonas de la ciudad de Paraná."La flota está prácticamente desmantelada. Las unidades no se arreglan y la recolección está siempre a medio terminar porque los trabajadores no dan abasto con los volcadores que había, yAdemás, Brocado anunció que este domingo comenzaban con una retención de servicios en. La medida se lleva adelante por el sindicato de municipales SUOYEM en reclamo por el incumplimiento de paritarias y la situación laboral de contratados en la Municipalidad de Paraná.A raíz del inconveniente, los vecinos del barrio Mosconi 2, iniciaron una medida de protesta en la zona. Alrededor de las 18.30,, lo que provocó serios inconvenientes para circular en la zona.A raíz del inconveniente, personal de la Comisaría 15º, se acercaron a la zona de corte para ordenar el tránsito y garantizar que no se registrara ningún accidente."Hace quince días que está la basura en los contenedores y desbordaron de basura.y agregó: "lo que queremos es que venga un camión y trata de juntar los residuos", afirmó Elisabeth."Interrumpimos calle Caputo, entre El Chamamé y La Guitarra, pero nuestra protesta es pasiva, porque los autos circulan normalmente", remarcó y sostuvo que "vamos a seguir hasta que venga un camión municipal a levantar la basura.