Delia celebró sus 100 años y reveló el secreto para llegar a esa edad

Delia festejó este sábado sus 100 años de edad, rodeada de sus seres queridos. "Estoy contenta y feliz. Nunca me imaginé todo esto", confesó la abuela aConsultada a Delia sobre el secreto para llegar a esa edad, reveló: "No me casé"."Dicen que llegué a los 100 porque no me casé", soltó entre risas."Me gustaba hacer tortas, ravioles, todo para comer. Yo hacía todo, los hojaldres y mis pasteles de pollo eran muy ricos", destacó cuando se la interrogó sobre sus pasiones.En relación a cómo pasa sus días, Delia aseguró que amanece "feliz y contenta". "Paso el día solita hasta la noche que viene mi sobrino", comentó."Siempre he sido feliz", valoró.