Se vistieron de Santos y participaron de una Misa en la parroquia San Agustín

La Iglesia Católica celebró el Día de todos los Santos. Es una fecha solemne que fue instituida en honor a los santos beatos y los canonizados, a los conocidos y a los desconocidos.En la parroquia San Agustín hubo festejos. Integrantes de la Agrupación Mensajeros de Francisco se vistieron de santos y participaron de una Misa.El Padre Sergio Hayy, explicó aque "se vistieron de santos y está lleno, cada uno representó a uno y se vistió con todas las particulares. Hay hasta Reyes Magos.Sandra Villalba, de la agrupación, informó que "se sumó la gente de Cacer, Mensajeros de Francisco, Jardín Florido y los vecinos del barrio".Una mujer contó que "represento a la Madre Maravilla de Jesús, es una carmelita descalza. Es la patrona de Jardín Florido. Está hecha en relieve para que las personas no videntes la puedan palpar".Desde Cacer, otra mujer indicó que "represento a Santa Lucía, que le pido que me deje ver la luz. Vine con mucha fe a la Misa".Una niña, comentó que "represento a la Virgen niña. A mi vestimenta me la hizo mi tía. Me hizo una coronita de rosas iluminada".Otro niño, contó que "soy San Francisco de Asís, lo quiero mucho al Santo", mientras que otra pequeña dijo que "represento a San Miguel Arcángel. Estoy contenta de representarlo".