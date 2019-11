Reclaman por falta de recolección de residuos en barrio Los Aromos

Oscar Alberto Insfran es presidente de la comunidad barrial Los Aromos. Indicó que en esa zona de la ciudad no hay recolección de residuos de manera normal."Es algo que está ocurriendo en toda la ciudad, pero hay partes en nuestro barrio en donde hace 15 días no juntan la basura. Pertenecemos a la Unidad Municipal Nº 3. Aducen que no hay personal, que no hay camiones y demás. Nos juntamos para ver qué solución damos en respuesta a nuestros vecinos, porque todos pagamos impuestos, pagamos nuestro granito de arena, pero vemos que desde la municipalidad no hace lo suyo, que es levantar la basura.", puso de manifiesto aDe la misma manera dijo:"Fuimos a la municipalidad y no nos atendió el señor Sabbioni. Nos recibió un señor y nos dijo que vayamos a la unidad 3. Fuimos hasta la unidad 3 y nos dijeron que no tienen medios, no tienen camiones, no tienen repuestos, que están en asamblea.", relató.Pidió respuestas y resaltó: "EsTenemos chicos. En barrio Los Aromos tuvimos hace tres meses una invasión de ratas".