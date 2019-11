A dos semanas para la Fiesta de Disfraces: Ya se vendió el 95% de las entradas

Paraná Se agotaron las entradas VIP y esperan una multitudinaria Fiesta de Disfraces

A dos semanas de la, que se desarrollará el próximo domingo 17 en el predio ubicado en Acceso Norte al 3.500 en Paraná, uno de los organizadores del megaevento brindó detalles de la organización y"Estamos con mucha expectativa, noviembre es una buena fecha porque el tiempo acompaña, es más caluroso y si llueve, seca más rápido", animó Julián Abramor enel programa que se emite por, anunció. De acuerdo a lo que estimó, ese porcentaje implica. "Con esa cantidad, hoy podríamos hacer la fiesta y tendría que ser un éxito", avizoró el organizador.La 21º edición de la FDD se desarrollará en el mismo predio que el año pasado, ubicado sobre Acceso Norte al 3.500, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges. Se trata de un espacio de 14 hectáreas ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Paraná, con excelentes accesos y comodidades.En la oportunidad, recordó que "las VIPs, que ofrecen el estacionamiento, se agotaron dos meses antes". A lo cual, comunicó:"Si ingresás a la web que indica que la entrada está agotada, hay un link a través del cual se puede comprar y a los que nos preguntan, los mandamos ahí", explicó.Abramor comentó, además, que ya comenzó el armado del perímetro, se aguarda la llegada de las carpas para el armado y los organizadores trabajan en todo lo relacionado a técnica y producción en general."La pulsera es la entrada a la fiesta, se puede cargar crédito, como no. Y en la Fiesta no se manejará dinero, salvo los que decidan no cargar antes (que es lo que si recomendamos) y cargue dinero en los puntos de recarga que habrá en el predio", explicó. Y en esa línea, aclaró: "Si cargás crédito, previamente, con la pulsera solo vas a hacer la fila para comprar un trago o en los sectores de comida".El monto de dinero cargado a la pulsera, "será 100% reembolsable, es decir que si cargás 800 pesos y te sobraron 400, por el mismo medio que recargaste, se te reembolsará el dinero"."Cada pulsera tiene un número, la registras en la web con tu nombre, lo que favorece al momento de, si tuviste un inconveniente, con tu documentación poder validarla y que se te reintegre", destacó Abramor.Como en las ediciones anteriores, se construirá un complejo multiespacio con grandes carpas temáticas, acondicionadas con piso y equipadas con tecnología de última generación en lo que respecta a sonido, video e iluminación. El Main Stage será, una vez más, el corazón de la Fiesta de Disfraces., anunció Abramor, pero para que sea "una sorpresa" no develó se quienes se tratará.Y agregó: "En el sector electrónico habrá artistas nacionales e internacionales, con SPEED que nos acompaña. Se armarán tres carpas: la VIP y dos de circo; y dos escenarios: el principal y el de electrónica".En la oportunidad, adelantó quepara el cual se vendieron las mesas con los combos de bebida".