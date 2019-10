En Paraná Rowing Club brindaron una clase de RCP

En Paraná Rowing Club se brindó una clase teórico-práctica de RCP para todos aquellos interesados en aprender la técnica.



Luciano Deganutti, médico anestesiólogo, explicó a Elonce TV que "hace un tiempo largo desde la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación, cada una con sus asociaciones filiadas en cada provincia, comenzamos con una campaña nacional de concientización en aprender RCP en la comunidad, brindando jornadas en distintas ciudades del país".



Comentó que "la idea es concientizar sobre el conocimiento y cómo actuar ante un caso, para que la gente sepa los primeros pasos para reanimar a una persona que está inconsciente, que no responde y no respira. La idea es saber manejar el paro cardiorrespiratorio, una persona que no es profesional de la salud para tratar de lograr aumentar la sobrevida de las víctimas que sufren estos episodios".



"En algunas ocasiones las ambulancias demoran en llegar y además no están equipadas con dispositivo desfibrilador, o porque cuando se activó el servicio de emergencia uno no comunicó adecuadamente qué sucedía con la víctima. Son situaciones que retrasan el inicio del masaje cardíaco", indicó.



Asimismo, dijo que "preguntan muchos ejemplos de situaciones de paros cardíacos por ahogamiento en piletas, también si hay que movilizar a la víctima o no, si se encuentra a alguien tirado qué hacer". Elonce.com