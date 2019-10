Realizarán la jornada "Tejiendo Redes en Derecho, Salud y Educación"

La Red de Instituciones de los barrios del suroeste de la ciudad, realizará una jornada que se llama "Tejiendo Redes en Derecho, Salud y Educación". Será el 1º de noviembre en la parroquia San Martín de Porres.Germán Brusa, párroco de la capilla, explicó aque "el motivo fundamental es la conmemoración de los 10 años de la creación de esta red, que surgió por cuestiones muy puntuales vinculadas a violencia, muerte de jóvenes, problemas de consumo. La red se autoconvocó con distintas educaciones, generalmente instituciones que tienen que ver con lo educativo, como jardines maternales, escuelas y centros de salud".Comentó que "por la mañana habrá ponencias de referentes de la Defensoría del Pueblo, del Hospital Escuela y referentes en educación. A la tarde se desarrollará un taller especialmente para docentes"."El gran tema que hay es la permanencia de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. No solo está el consumo, que es un problema, sino que el problema del consumo muchas veces viene a partir de que los chicos están en la calle. Esto ocurre porque cuesta contenerlos en las instituciones educativas", dijo.Y aseguró: "Se ha deteriorado mucho la salud porque el recurso que se ha destinado para los centros de salud es cada vez menos, no hay medicamentos, no hay posibilidades de hacer estudios, hay muchas enfermedades que tienen que ver con infecciones que se podrían evitar y que a veces tienen que ver con las cloacas que rebalsan, no hay saneamiento en los arroyos y demás".