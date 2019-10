Sabbioni: "Sin presupuesto no podemos brindar servicios públicos"

El director Centro Integrador de Servicios Ciudadanos del municipio, Roberto Sabbioni, cuestionó la falta de presupuesto en su área y admitió las dificultades para brindar correctamente los servicios en Paraná."Hasta que no superemos la situación de falta de presupuesto no se podrán brindar correctamente los servicios. Tengo solamente cinco de 32 compactadoras", ejemplificó. Y aclaró: "Nosotros no nos abrimos de ningún tipo de responsabilidad".En ese orden, fue más allá, al sostener: "Si me quedo no es porque esté contento con la gestión, sino porque respeto la situación por la que está pasando el Intendente. Así nunca me gustó trabajar y durante más de tres años sufrí la falta de presupuesto en nuestra Secretaría, porque se iban recortando"."Estoy por fidelidad con el intendente, que me nombró, pero han dado prioridad a otras cosas y no a los servicios, por eso hoy estamos pagando las consecuencias", concluyó Sabbioni.