Rige una retención de servicios en Ribeiro por pagos atrasados a empleados

Trabajadores de la sucursal Paraná de la cadena de electrodomésticos Minicuotas Ribeiro iniciaron, este miércoles, una retención de servicios de dos horas por turno. Reclaman por pagos adeudados."Es complicada la situación de los trabajadores, porque les pagan el salario en pequeñas cuotas, al sueldo de agosto terminaron de cobrarlo el sábado, les deben septiembre y les adeudan parte del aguinaldo", comunicó ala subsecretaria del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, María Eugenia Velázquez.En la oportunidad, informó que "se intimó a la empresa por el pago pero los trabajadores no han recibido respuestas". "Se pidió una audiencia con los responsables de Ribeiro ante la secretaría de Trabajo, a la que el gerente se presentó pero no tenía novedades sobre los pagos a los compañeros y determinamos que era necesaria una medida de fuerza", detalló la sindicalista."Los trabajadores tienen que comer, pagar sus cuentas, viajar cuatro veces en colectivo y esta situación ya es insostenible", sentenció Velázquez, al indicar que son 11 los trabajadores en la sucursal local.De acuerdo a lo informado, la retención de servicios es de 10.30 a 12.30 y por la tarde, de 18 a 20hs. "La sucursal está abierta pero los compañeros no prestarán servicio, y si esta medida de fuerza no es suficiente se irá incrementando con el correr de los días", adelantó la subsecretaria del Sindicato.Finalmente, comentó que "dirigentes de nuestra federación se reunieron en Capital con referentes de la empresa pero tampoco ha habido respuestas, y ya habido cierre de sucursales en otras localidades".