"Cada trabajador municipal realiza sus tareas porque se le paga el sueldo"

El director Centro Integrador de Servicios Ciudadanos del municipio, Roberto Sabbioni, replicó a los trabajadores de Obras Sanitarias quienes señalaron que salen a realizar sus tareas por "voluntad propia" y por "empatía con la gente"."Cada trabajador realiza las tareas por su sueldo. El municipio dentro de los problemas que tiene ha ido pagando los haberes y productividades. Es demagógico hablar de que se están moviendo por su propia cuenta", señaló el funcionario a. Y acotó: "habría que ver si hacen sus trabajos en horario que no es habitual".En ese marco, opinó que "esta es la interna de una propia interna de lo que viene. Cada uno sabe lo que hace".Y para finalizar con este tema, manifestó: "Me parece bárbaro, es su obligación salir a trabajar. No me consta que pongan dinero de su bolsillo para comprar materiales o combustible".