Empleados de Obras Sanitarias trabajan para ser "empáticos con la gente"

Empleados de Obras Sanitarias realizaron tareas este miércoles por la mañana en barrio Hernandarias de la capital entrerriana. Pese a encontrarse en el horario de trabajo, aseguran que realizan los arreglos por "propia voluntad".Hernán Mendoza, uno de los representantes de los trabajadores dio cuenta de que "ayer nos encontrábamos en estado de asamblea, no podíamos no ser empáticos con la sociedad, por lo que decidimos salir a trabajar y tratar de solucionar lo que podamos. Cada turno hace un operativo. Siempre tuvimos la predisposición para trabajar"."La situación es crítica, por lo que estamos reparando conexiones de agua, haciendo las compactaciones en la medida que podamos porque no tenemos los recursos y tratar de balizar lo que se pueda. Buscamos darles solución a los vecinos", explicó."No hay presupuesto, por lo que entre todos los trabajadores decidimos poner 100 o 200 pesos cada uno para solucionar el problema de uno de los camiones. Estamos saliendo con nuestros vehículos y compramos materiales para reparar", afirmó.Y finalmente, insistió "salimos por nuestra cuenta para ser empáticos con la ciudadanía. Las condiciones de trabajo son las más primarias. Nos enfocamos en un barrio. Somos del sector noreste y determinamos los lugares a donde ir por los reclamos que van llegando", completó.