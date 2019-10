Anuncian que desalojarán la fiesta electrónica que no cuenta con habilitación

La Dirección General de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná comunicó que procederá a una clausura preventiva de una fiesta privada que se promociona en redes sociales a desarrollarse el sábado 2 de noviembre en la zona norte de la ciudad. El evento carece de todo tipo de habilitación municipal para su realización."Desde que se inició la gestión hacemos hincapié en esta clase de fiestas, que no son prohibitivas, siempre que estén dentro de las exigencias de la Dirección, un sinfín de cuestiones administrativas a las que tienen que adecuarse", aseguró ael director municipal de Habilitaciones, Orlando Gómez.

"Ha habido entre 800 y hasta 1.000 personas en las fiestas que hemos clausurado y desalojado"

"Siempre tenemos una persona designada que hace el seguimiento de los eventos en redes sociales, y así detectamos que se convocaba a una fiesta con venta de tickets en un drugstore de calle Alameda de la Federación y Tucumán, a quien instamos a que no venda, porque este evento no está autorizado", recalcó.La fiesta tendrá lugar en una quinta ubicada sobre calle Darwin y Bazán y Bustos, "en una quinta llamada Villa Elsa". Los tickets se pusieron a la venta a un valor de $ 450.En la oportunidad, comentó que "cercano a ese lugar, hace unos meses atrás, intervenimos en la realización de una fiesta electrónica, sobre todo, por ser esa una zona conflictiva en cuanto a la transitabilidad".En la oportunidad, el director de Habilitaciones aclaró que el organizador de la fiesta "no cumplió con ningún requisito, por ejemplo, solicitar el permiso correspondiente con 60 días de antelación, permiso de uso, la aprobación del dueño de la quinta, la certificación edilicia del lugar, el consenso de vecinos lindantes, ambulancia, médico e inspectores de Tránsito".Y de acuerdo a lo que apuntó el funcionario municipal, "muchos personajes evitan cumplir con la tramitación porque las certificaciones tendrán un costo muy elevado ya que los ingenieros tienen que certificar cómo será el desarrollo".Según indicó Gómez, se comunicó a la jefatura Departamental del Policía y a la comisaría séptima, y de acuerdo a lo que adelantó, "se efectuará la clausura preventiva y si las condiciones lo ameritan, el desalojo".