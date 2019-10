"Los números de todas las áreas están disponibles", afirmó Lucía Varisco

Lucía Varisco, diputada provincial electa e hija del actual intendente de Paraná, respondió a la denuncia que realizó en la víspera el jefe comunal electo, Adán Bahl, quien pidió a la Justicia que se frenen actos administrativos de la actual gestión y habló de una situación financiera "alarmante" en la comuna local.", afirmó Varisco. Desde el municipio, "se brindó la información que se solicitaba, desde la semana siguiente a las elecciones", aseveró.Durante el programade, informó que este martes se hizo "una presentación a la justicia para que se devuelva la documentación que se llevaron con los allanamientos. A esa información no la tenemos, no es que no la queremos dar. Fueron reglamentaciones que se llevaron cuando hicieron los distintos allanamientos, después está todo disponible".Asimismo, hizo hincapié en que "los equipos técnicos del intendente entrante se están reuniendo con los equipos que están trabajando actualmente. En este momento", resaltó.A la denuncia que se realizó este martes, "no la tenemos aún, ni siquiera la tienen los abogados. Calculamos que mañana la tendremos. De vuelta pasa, en su momento Halle lo denunció a Solanas, Osuna lo denunció a Halle", apuntó."Después de las elecciones, Bahl hizo un pedido de informes bastante extenso y se respondió. Lo que pasa, pasa en todo el resto de las comunas", destacó."."Después de las elecciones se venía diciendo que no se iba a poder pagar agosto, septiembre. Todavía tenemos un mes y unos días más dentro de la municipalidad y cada uno está ejerciendo su trabajo", aportó. Asimismo, manifestó queEn referencia a los números del municipio, destacó que "el año pasado cuando se hizo el Presupuesto se estableció un índice de inflación que desbordó todo, no es una cuestión de la municipalidad de Paraná. Hoy en día, se están tomando medidas en todas las localidades, en todas las provincias, incluso en nación que se ha aumentado la partida del Presupuesto. Esto no escapa a lo que vive cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, hay que buscar la mejor solución que traiga los menos perjuicios posibles y se están evaluando las distintas soluciones"."En cuanto a los servicios básicos influyó mucho la suba del dólar, la mayoría de los elementos que llevan los distintos materiales son importados. La bajante que es histórica, del río, también afectó el suministro del agua", dejó en claro.