Empleados de Ribeiro inician medidas de fuerza por atrasos en el pago de sueldos

La sucursal de la capital entrerriana no escapó de las dificultades económicas por las que atraviesa la cadena de electrodomésticos Ribeiro en todo el país. Según explicó la secretaria Adjunta del Sindicato de Empleados de Comercio, Eugenia Velázquez, pese a las reuniones que mantuvo el sindicato con la gerencia en la Secretaría de Trabajo, la empresa debe a sus trabajadores una cuota del aguinaldo y el sueldo completo de septiembre.



Además, el próximo lunes deberían pagarle el sueldo de octubre. No obstante, confirmó que liquidaron en su totalidad los haberes correspondientes a agosto.



Por ello, los empleados de la sucursal ubicada en calle Pellegrini acordaron en asamblea comenzar desde este miércoles con medidas de fuerza que implican la retención de servicios.



"Este miércoles los trabajadores y el sindicato vamos a repartir volantes con información para que la gente sepa por la situación que están atravesando, y a realizar retención de servicios desde las 10:30 hasta el horario de cierre", detalló Velázquez a Apf.



Asimismo, adelantó que la medida de fuerza será "progresiva y se extenderá hasta que tengan una respuesta por parte de la cadena de electrodomésticos".



"El salario tiene carácter alimentario, por lo tanto, si los trabajadores no cobran, no pueden comer, no pueden pagar sus impuestos, ni asistir al lugar de trabajo", expresó.