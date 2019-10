Insisten en los reclamos por la falta de recolección de residuos en los barrios

La presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Alicia Glausser, antevolvió a denunciar la falta de recolección de residuos en los barrios de la ciudad."Hace cinco días que no juntan la basura", denunció Glausser desde el barrio Santa Lucía. "Y en la zona sur, Parque Mayor, San José Obrero, hace 15 días que no pasa el recolector", agregó."En el Concejo Deliberante van a tratar la suba de la tasa, un incremento del 11.9% que pide el intendente y sus conejales lo van a aprobar y nos volverán a aplicar otro tarifazo", apuntó la vecinalista al reclamar "soluciones" a los inconvenientes.En la oportunidad, también denunció que "el sábado quemaron cinco contenedores". "Quedó uno solo porque un vecino lo vio, y apagó el fuego con un balde con agua", acotó al respecto."Este es un llamado de atención a la nueva gestión, porque al vicegobernador, cuando asuma la intendencia, le explorará una bomba el primer día", sentenció la vecinalista. Y en ese sentido comentó que la Asamblea elevó notas a Adán Bahl, al gobierno provincial y a Vialidad a los que les solicitaron "colaboración para el arreglo de los pozos"."Paraná en una ciudad abandonada, comenzaron obras carísimas y no terminaron nada. Así que las nuevas autoridades se enteren que estamos acá y que necesitamos que arreglen la situación", recalcó Glausser.