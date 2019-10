Cadena de solidaridad: Chicos de escuela Estrada recibieron remeras de egresados

Un diseñador y comerciantes se unieron para que alumnos que egresan este año de la Escuela Estrada de Paraná puedan tener sus remeras. La iniciativa surgió en el programadey este martes los alumnos tuvieron su sueño cumplido.Al respecto, la directora del establecimiento, Dorita Maidana, señaló a este medio que "sentimos una gran felicidad porque estábamos esperando este momento. Ver la cara de los chicos cuando entró Gastón para entregarles las remeras, no se puede describir con palabras. Sólo queda agradecer. Nuestra escuela se llena de felicidad", manifestó.De esta forma, "nuestros alumnos, por primera vez después de muchísimos años tienen sus remeras de egresados".El diseñador Gastón Ramírez, expresó su alegría por la entrega. "Pasaron muchos meses y hoy podemos entregar las remeras. Agradecemos a Punto Roma que entregó las telas. Esta es una cadena", destacó. "Esto es emocionante", describió.Elsa y Evelyn, de Punto Roma destacaron la relevancia de ver la felicidad de los chicos. Dijeron que no pensaban sentirse tan emocionadas. "Llegó Gastón un día a contarnos y nos decidimos a donar las telas que él iba a comprarnos. Acá está el resultado. Ayudar hace bien", recalcó Evelyn haciendo suyo el slogan de Once por Todos."Gastón se dedicó a confeccionarlas y ponerles a cada una los nombres", destacó Elsa."Nosotros siempre queríamos una remera y gracias a Gastón podemos tenerlas. Están muy buenas", expresó uno de los chicos. "Gracias a la escuela y a ellos, que habrán sabido el talle y todo lo que ponerle", remarcó otra niña."Esta es una cadena de solidaridad. Siempre encontramos el eco en las personas de esta ciudad en momentos en que los necesitamos. Somos felices de poder lograr cada día una cosita nueva para que los chicos puedan ir progresando y experimentando lo que es el valor de la solidaridad. Enseñamos valores desde el hecho, no desde las palabras", completó Maidana.