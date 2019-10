Transporte urbano: Hubo acuerdo de partes y no habrá paro en Paraná

Representantes de UTA y autoridades de Buses Paraná, mantuvieron una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco de la conciliación obligatoria que vencía este lunes.



Sergio Groh, secretario gremial de UTA, explicó a Elonce TV que "estamos en una situación muy difícil, en una encrucijada en general. Al día de hoy la empresa adeuda una cuota del dinero que había descontado de agosto y que debían pagar el 15 de octubre. La empresa confirma que el miércoles que viene, que es el cuarto día hábil, estaría garantizado el sueldo, como debe ser. También está garantizada la cuota que se tenía que pagar el 15 de octubre".



"La empresa, junto con el municipio, han hecho gestiones a nivel nacional y estaría viniendo un incremento de los subsidios para Paraná. De salir bien esto la empresa estaría adelantando el cuarto día hábil la cuota que vence el 15 de noviembre", dijo.



Aseguró que "venimos con un atraso, no es lo que uno quiere, pero estamos en una encrucijada y situación difícil. Estos últimos tiempos el que más está sufriendo esta situación es el trabajador, porque no está cobrando como corresponde, como tiene que cobrar. En agosto tuvo descontado 15 días, en julio cinco días. Esto no se pudo cobrar todo junto, viene atrasado".



"Con los pagos del próximo miércoles quedaría al día de lo que se había hablado. Hay una cifra no remunerativa de 5 mil pesos para el 12 de noviembre y eso es con aporte del estado nacional. Esperemos que manden en tiempo y forma el dinero", comentó. Elonce.com