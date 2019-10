Expulsaron a alumno que filmó una "broma" en la escuela: El malestar del padre

El padre de un adolescente que asistía al 4º de la Escuela de Educación Técnica Nº1 de Paraná manifestó su malestar apor la expulsión de su hijo de la institución educativa, después de haber filmado una "broma" en el baño de la E.E.T. N° 1"El viernes 11 pasó una situación en el baño, y tengo el video de prueba pero por ser menores, no quiero viralizarlo hasta su debido momento. Mi hijo, lo único que hizo fue filmar, pero el director de la escuela y el director de la Departamental, tomaron eso como una situación grave y ahora, no lo quieren restablecer a la escuela, hace 11 días que falta", denunció el hombre aDe acuerdo a lo que comentó, el caso fue judicializado y está prevista una audiencia para el 18 de noviembre. Pero mientras tanto, el chico que filmó la broma en el baño de la escuela, fue expulsado de la institución educativa. Los otros tres estudiantes involucrados, también fueron cambiados de escuela."Me pareció un acto de cobardía el no haber reunido a todas las partes. Porque mi hijo lo único que hizo fue filmar y no lo quieren restablecer a la escuela, hace 11 días que falta", apuntó el padre, al tiempo que reprochó: "No lo quieren reintegrar a la escuela, siendo que lo único que hizo fue filmar, no sé qué es lo grave"."No es para echar a un alumno de 4º siendo que nunca repitió, nunca tuvo una sanción y solo se lleva tres o cuatro materias", argumentó.Tras una reunión con el titular de la Departamental de Escuelas de Paraná, Humberto Javier José, denunció: "Los directivos, lo primero que hacen es lavarse las manos, sacarse la situación. Y dónde está la sensibilidad social de quienes tienen el poder"."Lo que hizo no fue tan grave y voy a ir hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga", sentenció."Para ellos, filmar es una moda. Fue una broma pesada pero mi hijo estuvo en el momento equivocado con la gente equivocada", justificó el padre del alumno expulsado. "Quién se pone en mi lugar", se preguntó. "La puchereamos todos los días y nos cuesta darle una educación a nuestros hijos", cerró.