Sin combustible en algunas estaciones de Paraná: Cuestionan a las petroleras

, ubicada en avenida Laurencena de la capital entrerriana, se refirió a la suspensión del expendio de combustibles, tras las elecciones de este domingo y la expectativa por la apertura del mercado cambiario y una posible escalada del dólar."Las cuestiones tarifarias vienen de la mano del abastecimiento, y particularmente,Por eso, este lunes ya hay una importante cantidad de estaciones de servicio sin combustibles para expender. En nuestro caso, no tenemos nafta en esta estación y tampoco en la otra", resaltó en diálogo cony agregó que "no sabemos si es general, pero hay unaAl ser consultado por los precios del combustible, Di Palma dijo que "no hemos tenido información sobre ninguna modificación. Lo que nosotros (los estacioneros) cuestionamos, es que cada vez que la petrolera afirma que va a perder dinero y no lo consideran justo, suspenden la entrega de combustible. Eso es una constante en el mercado petrolero", describió.En esa línea de argumentación, el estacionero sostuvo que la situación antes descripta, está directamente relacionada con el precio del dólar. "Si no hay valor del dólar, no hay estimación del supuesto quebranto que tienen las petroleras."Sin embargo, cuando se produce desabastecimiento, hay un período de importante en el que algunas estaciones de servicio que viven de esto, se quedan sin combustible para vender y no tienen entrada de dinero", indicó.Por otra parte, el empresario explicó que "esta lógica de pretender precios dolarizados en un país donde todos ganamos en pesos, no es sustentable", dijo Di Palma y argumentó que "con las escaladas del dólarMientras tanto, según un relevamiento realizado poren las estaciones de servicio de YPF la provisión de combustible era normal.En la expendedora situada en Alsina y Carbó de la capital entrerriana indicaron que tuvieron mucha demanda durante el fin de semana, pero que en ningún momento les faltó nafta ni gasoil. No obstante, en otras estaciones de la petrolera de bandera estatal admitieron que tuvieron faltantes momentáneas vinculadas con "cuestiones logísticas", pero que en general el abastecimiento no ha presentado mayores inconvenientes. Hasta la mañana de este lunes tampoco había modificación de precios.