Muchos ciudadanos eligieron ir a votar con sus mascotas

Se desarrollan con normalidad las Elecciones Generales en la provincia de Entre Ríos. Mientras algunos eligen ir acompañados por sus hijos o familiares, otros optan por concurrir a votar con sus mascotas.Es el caso de Zulema, que asistió con su perro Sinatra. "Vengo a votar como todos los años, generalmente de mañana para que después me quede todo el día para compartir con la familia", indicó aAsimismo, comentó que "todos días saco a mi perro a pasear, camina mucho y yo no tanto por el bastón, pero lo traje y le traje comida para que esté quieto. En las elecciones PASO vino también, se portó bien. Tiene nueve años y es muy bueno, por eso anda suelto, obedece. Va de mesa en mesa porque a veces tienen galletitas y él quiere".Por otra parte, otra joven, Ileana, también concurrió a votar con su perra Branca. "Siempre la traigo conmigo. Nunca tuve problemas con ella. Viene con correa, con la bolsita, con todo. Está acostumbrada, no hace problema. Tiene nueve meses".