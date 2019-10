"Hasta que pueda razonar y caminar, vengo a votar", dijo Nélida a sus 93 años

Paraná El voto joven y la reflexión de quienes votan por primera vez

Hasta los 70 años, el voto es obligatorio para todos los argentinos. Superadas las siete décadas vividas, aquellas personas que decidan no votar pueden no hacerlo. Pero hay quienes a pesar de la edad siguen cumpliendo con el deber cívico y participan de los comicios.Tal es el caso de Nélida, que el pasado 15 de octubre cumplió 93 años., se encontró con ella cuando estaba votando en la escuela Centenario."Elijo bien, no voy a decir a quién y espero que tengamos mucha suerte", dijo sabiendo que no podía violar la veda electoral.Asistió al establecimiento acompañada por uno de sus cinco nietos."Vengo a votar porque es mi obligación, como mujer también", aseveró Nélida y contó que quiere para el país "lo mejor que pueda haber, no digo como antes, actualmente hay muchas necesidades y eso no se paga con nada, es una pena, sufrimos todos".A las personas de su misma edad les diría que "vengan a votar. Yo hasta que pueda caminar y razonar y si Dios me ayuda, vengo".