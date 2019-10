El periodista y escritor Fabián Reato obtuvo el Premio Fray Mocho del género Cuento Inédito 2018. Fue uno de los 41 autores que participaron del concurso, y lo hizo con el seudónimo "Luciano de Samosata".



"Es muy importante que Entre Ríos tenga este premio, porque se premia la actividad y el trabajo de los escritores, además de ser un canal para que se conozca el trabajo de los que escribimos, porque escribir es una actividad bastante solitaria y es muy difícil llegar al libro para después darlo a conocer", aseguró el reciente destacado a Elonce TV.



Reato, redactor de El Diario, participó con la obra "El baile de las vizcachas", una serie de nueve cuentos breves escritos a lo largo de los últimos 20 años.



El título de libro se lo da el último cuento: el recuerdo de un viaje en tren hacia Buenos Aires de dos amigos. El narrador recuerda aquella visión de ensoñación, una noche a través de las ventanillas del tres: unas vizcachas bailando en el campo a la luz de la luna.



Es la historia de una noche que será irrepetible, dos amigos que no se volverán a ver más, y que no se dirán lo que debían decirse.



Es la segunda vez que Fabián Reato participa del Premio Fray Mocho. Pero no es la primera obra que verá publicada.



Antes, editó "Esparadrapo", "El buen samaritano", "La rueda de la fortuna", "Terminal" y "La tristeza del oso polar", todos bajo el sello de la Editorial de la Fundación La Hendija.



La novedad, que comenzó a trascender este viernes, no ha sido todavía oficializada por el Ministerio de Cultura de Entre Ríos.



El Premio Fray Mocho tiene continuidad mediante convocatorias anuales, con rotación de distintos géneros literarios y de acuerdo con el siguiente ordenamiento: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo.



En las últimas ediciones del premio Fray Mocho resultaron ganadores Pamela de Battista de Gualeguaychú con su poemario Cuaderno para brujas; Fernando Kosiak, de Villa Libertador San Martín, con la obra de teatro La bondad de los extraños (2017); José Luis Pereyra, de Gualeguaychú, con el ensayo Vida en obra. Una biografía de Isidoro Blaistein (2016); Luis Castillo, de Gualeguaychú, con su novela Crónica de héroes y traidores (2015); y el concordiense Matías Emanuel González, con el libro de cuentos La mitad más uno (2014).



El premio que se otorga consiste en la edición de la obra por parte de la Editorial de Entre Ríos, de 1.000 ejemplares; 200 de los cuales se entregarán sin cargo al autor.