Visita guiada a la Capilla Norte ubicada detrás de la Parroquia San Miguel

Este sábado, gran cantidad de gente concurrió a la propuesta. "Buscamos ilustrar y comunicar la importancia del edificio, que es el edificio religioso en pie más antiguo de la provincia de Entre Ríos. Hacemos el itinerario explicando sobre el espacio central con sus naves, poder documentar el proceso de restauración. Se comenta sobre la pila bautismal", detallaron adesde la organización de la iniciativa.Mencionaron que la Capilla Norte "fue creada en 1822. No hay planos originales, no hay documentación que diga cuanto tardó en construirse por eso el poder observar su materialidad, conocer como la tecnología de esa época gracias a que es un edificio no asentado en barro, sino en cal. Este edificio quede estar atravesando por casi doscientos años".Según se informó, están previstas otras visitas guiadas que se realizarán el viernes 1 de noviembre y también el viernes 8, cuando se celebre La Noche de los Museos.