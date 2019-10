Se realizó el lanzamiento de la Fiesta de Disfraces: Dieron detalles del evento

Se realizó el lanzamiento de la 21º edición de la Fiesta de Disfraces, que se desarrollará el próximo domingo 17 de noviembre, en el predio ubicado en Acceso Norte al 3.500, el mismo de las últimas ediciones, con ágiles accesos y muy cerca del centro de la ciudad.



Este año las entradas son pulseras electrónicas que hacen la vez de billeteras virtuales, donde se debe cargar el dinero que se utilizará en los puntos gastronómicos y barras de la fiesta.



Al respecto, Julián Abramor, organizador, explicó a Elonce TV que "vivimos esta edición con mucha expectativa. Este año tenemos una fecha nueva que es noviembre, ya que tuvimos que cambiarla por el debate presidencial. Creemos que noviembre, por una cuestión climática, va a ser hermoso, va a ser un gran fin de semana para toda la ciudad".



"La venta de las entradas viene fuertísima. Al nivel e intensidad que va seguramente se van a agotar las entradas antes de la fiesta. Recomendamos que los que no tengan entrada aprovechen y la vayan a comprar ahora. Con el tema de la venta online el ticket VIP se agotó y decidimos agrandar un poco el sector y largar un remanente más para la gente de Paraná que se había quedado sin entrada", señaló.



Asimismo, contó que "este año cambiamos la ubicación de los sectores, vamos a tener un escenario principal donde se va a presentar una escenografía con una temática, un escenario electrónico con dos DJ internacionales, otros nacionales y otros locales. Tendremos tres carpas principales. Este año tendremos un sector VIP, exclusivo para 800 personas, donde pueden comprar los combos de comida y bebida y más".



"Para nosotros es un gran compromiso hacer la fiesta y un orgullo por la cantidad de gente que viene de afuera. Muchas veces no dimensionamos esto. Más allá de ser un evento privado es un evento de la ciudad y la provincia, trabajamos junto a ellos. Nos compromete a todos porque podemos aportar nuestro granito de arena para que sea un fin de semana fuerte para Paraná", agregó.



Ioy Uranga, manifestó que "no veo la hora de que llegue, estoy ansioso. Hoy recibimos a los invitados con comida y bebida. Luego se pondrán a bailar".



"Este año esperamos un poco más de gente que el año pasado, entre 45 o 50 mil personas", finalizó. Elonce.com