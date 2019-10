Los problemas con la recolección de residuos en distintos sectores de la capital entrerriana se agudizan y se multiplican los reclamos de vecinos que tienen que vivir entre los malos olores y las bolsas que se acumulan en los contenedores.En el Barrio 188 Viviendas, los vecinos indicaron aque "la recolección se ha dejado de hacer, incluso por semanas y más allá de la buena predisposición de los trabajadores, no tienen camión compactador; pasan con un camión común y sacan únicamente lo que desborda y los contenedores quedan llenos"."En toda la zona estamos tapados de basura. En el centro sí se hace la recolección, son privilegiados", se quejó."Es tremendo lo que tenemos que soportar por la basura que se acumula", reclamó otra vecina, y dio cuenta que "hace dos semanas que no pasa nadie a buscar las bolsas, que no retiran nada, nada".Finalmente, indicaron que el barrio completo se ve perjudicado por la falta de recolección de residuos.