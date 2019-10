Ayudar hace Bien: Se recolectó la primera tonelada de tapitas

En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello, se puso en marcha la movida "Tapitas por Juegos" las cuales serán recicladas por la empresa Quanta y transformadas en elementos de esparcimiento.Y agregó: "El jugar hace a la infancia y pensar estrategias desde las instituciones para poder brindar esos espacios de juego es clave en estos tiempos que vivimos y ahí empiezan a surgir las voluntades y las personas que son referentes de la comunidad que nos pueden dar una mano en esta tarea"."En poco tiempo comenzó a verse este movimiento y Once por Todos va uniendo estas redes, lo cual nos hace sentir que estamos acompañados y que la tarea que nos toca, que es acompañar y cuidar la infancia no la hacemos solos".Por su parte, Javier Levi, de la empresa Quanta, señaló aque esta campaña "es un momento muy lindo porque vemos la articulación y la difusión de lo que hacemos y estamos con muchas expectativas para cuando sea el momento de instalar los juegos y ver la cara de alegría de los chicos" que serán los beneficiarios.En tal sentido, afirmó que "de cada Once por Todos que formamos parte, somos un granito de arena porque al esfuerzo lo hacen quienes juntan las tapitas y para nosotros es fundamental poder recibir este material y poder transformarlo para que vuelva a la sociedad mostrando los beneficios de hacer las cosas bien"."Se necesitan 20 toneladas de tapitas pero la idea es superarlo", indicó.En el Facebook Tapitas por Juegos Paraná están todos los puntos de recepción de tapitas, los cuales se van actualizando ha medida que se van multiplicando las manos solidarias.

Ayudar hace Bien. Once por Todos 2019. 15 años.