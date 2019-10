El 30 de noviembre se correrá Paraná se Enciende la maratón que organiza Gigared

Tercera edición

El sábado 30 de noviembre se realizará en la Plaza de las Colectividades, de la zona de la costanera baja de la capital entrerriana, la Tercera edición de la maratón nocturna Paraná se Enciende. Una vez más, el evento que es gratuito, será a beneficio de la jornada solidaria Once por Todos. La empresa Gigared, organizadora del evento, invita a disfrutar de una noche distinta , llena de sorpresas, juegos, música y color.Habrá una carrera de 5K y 10K (con inscripción previa), patio de comidas bajo las estrellas, banda en vivo, juegos, sorteos y mucho más.Iván Patrone, del área de Marketing Gigared, dialogó con Elonce TV y dio detalles de "Paraná se enciende 2019". "El fin de semana pasado hicimos la primera edición en Corrientes, el próximo fin de semana lo hacemos en Resistencia y el 30 de noviembre estamos con la tercera edición en Paraná, ya que es una propuesta que gustó muchísimo", señaló al programaAsimismo, Iván remarcó que "vamos a seguir apoyando la causa del Once por Todos. Todo lo recolectado en el evento será donado en la jornada solidaria que nos encanta poder ayudar", dijo."Paraná se enciende 2019 es una actividad gratuita para los corredores y para el público que quiera participar de las actividades y sorteos que vamos a tener. Lo que se pide es una colaboración de pañales o artículos de higiene que la gente de Once por Todos va a estar recibiendo en el predio, como ocurre todos los años", explicó Patrone a Elonce TV."A partir de la semana que viene, vamos a comenzar con las inscripciones para todos aquellos que quieran correr los 5 y 10 kilómetros", dijeron desde el área de Marketing Gigared y agregaron que " en esta edición, esperamos tener la inscripción de más de mil corredores . Es el número que nos gustaría poder alcanzar y calculamos que lo vamos a superar", resaltó Patrone."Para inscribirse, recomendamos seguir el evento en Facebook: "Paraná se Enciende 2019" y en la red social , vamos a ir publicando cuándo abrimos los cupos de inscripción, el recorrido y otras novedades del evento", explicó."Como todos los años, todos los que se inscriban van a recibir su kit de corredor sin cargo, compuesto por la remera oficial, el número y la linterna para encender la noche de Paraná" en la costanera de la ciudad, dijo Iván Patrone.En esta edición, la convocatoria será en la Plaza de las Colectividades. "Es por una cuestión de accesibilidad y además, es un lugar espectacular en el parque, cerca del río. Consideramos que es más fácil llegar para la gente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que esperamos para disfrutar de la banda en vivo, del patio de comidas, de los sorteos, de los juegos y todo lo que estamos preparando", indicó Patrone.En diálogo con Elonce TV adelantó que "vamos a tener un montón de actividades para toda la familia y por eso, invitamos que los corredores inviten a sus amigos y familia; y también, a todos los que no corran, que se acerquen porque van a haber un montón de actividades para disfrutar", afirmó."En las anteriores ediciones, Paraná ya ha demostrado que es una ciudad muy solidaria porque todos se acercan con muchísimas donaciones, dijo Iván Patrone, del área de Marketing Gigared y agregó que "es un evento gratuito que la empresa Gigared, hace un esfuerzo muy grande para organizarlo en un año complicado pero que se sigue apostando y eso, lo demuestran las tres ediciones que se van a llevar a cabo en tres ciudades distintas. Está buenísimo para aprovecharlo, porque tener un evento gratuito de estas características es algo importante", sostuvo en diálogo con Elonce.Finalmente, recomendó que " sigan el evento en Facebook. La semana que viene , vamos a lanzar la primera tanda de inscripciones y este año, también esperamos poder hacer una inscripción en el lugar del evento, antes del comienzo. Vamos a tener una muy buena sorpresa para la largada y va a ser muy emocionante", concluyó. Elonce.com.