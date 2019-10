La Feria Periurbana funcionará este sábado en horario extendido, desde las 9 y hasta las 17 en su sitio habitual, el predio del Botánico.El traslado del domingo al día sábado es por las elecciones generales y en un horario cómodo, busca no resentir las compras de sus clientes habituales y aquellos que continúan sumándose al generar una alternativa para la economía familiar.Quienes concurran podrán visitar los stands con toda la producción de verduras cosechadas en el día, entre otros alimentos frescos. Productos regionales como quesos, salames, dulces, vinos, miel y mermeladas. No faltarán los productos de panificación, pastas y algunas artesanías en madera y cuero.Como los tiene acostumbrados a sus clientes, la Periurbana sigue superándose en variedad de productos por la calidad y la accesibilidad en precios al no contar con intermediarios y este fin de semana, quiere estar presente con toda la producción de la zona pero abriendo sus puertas el día sábado, en horario extendido.