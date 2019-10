Caso Kessel: "Tenemos temor de que el juicio quede impugnado", dice su familia

Tiempo atrás, la Justicia condenó a Victorio Ríos a la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva, además de ocho años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos. Está acusado de atropellar y matar a la enfermera jubilada Ofelia Kessel, el 10 de febrero de 2010 en Paraná.



La defensa técnica de Ríos, presentó un recurso de impugnación extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia.



El hijo de Kessel, Carlos Rodríguez, teme que el imputado quede en libertad. En ese sentido, comentó a Elonce TV que "lamentablemente nos encontramos con esta nueva instancia que ha elegido la defensa de Ríos. Hay una posibilidad, que creemos que no se va a dar, de que el juicio quede impugnado por una cuestión técnica de prescripción de causa por el tiempo transcurrido y que no transcurrió por culpa nuestra o de nuestro abogado, sino por el tiempo de la Justicia".



"Fue un gravísimo homicidio de tránsito lo que pasó con mi mamá. Ahora un nuevo capítulo y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Creemos que teniendo dos sentencias condenatorias, firmes, es muy difícil que el Superior Tribunal de Justicia impugne el juicio pero siempre está la posibilidad", dijo.



"Queremos que cumpla la pena, ya basta. Queremos hacer el duelo como familia y por fin decir que se hizo justicia por mi mamá. Evidentemente eso no va a pasar, vamos a tener que seguir esperando. Estamos nuevamente cerca de fin de año, de la feria judicial. Nuestro temor es que se van a cumplir 10 años de la muerte de mi mamá y el caso demoró ese tiempo en llegar a una sentencia", finalizó. Elonce.com