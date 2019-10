Docente brindó una charla sobre fumigaciones en escuelas rurales

En la Facultad de Ciencias de la Educación se realizó una charla sobre fumigaciones en escuelas rurales.



Estela Lemes, docente de la escuela primaria Bartolito Mitre, de Gualeguaychú, explicó a Elonce TV que "hay una movida importante de concientización en la juventud acerca de los agrotóxicos".



"En nuestra escuela hace tres años que ya no se fumiga pero desde 2008 hasta el 2013, sufrimos fumigaciones en el edificio escolar. La última fue terrible porque estaban los niños en el recreo y no pararon de hacerlo hasta que no terminaron el producto. Les hacíamos señas, les pedíamos que no lo hagan y no hicieron caso. Se comenzó una lucha y gracias a ello los campos linderos a la escuela hacen ganadería en este momento", dijo.



Asimismo, señaló que "ya hemos tenido la visita del canal público de Alemania y el de Francia, mientras que nuestra TV Pública no destina ni un minuto para este flagelo".



"Cuando veo las manifestaciones de productores pidiendo seguir fumigando lo primero que se me pasa por la cabeza es que no tienen hijos o no piensan en su salud. Parece que estamos en veredas enfrentadas y nosotros queremos que se deje de fumigar, no de producir. Sabemos que hay otras alternativas para producir, nadie está en contra del campo. Estamos en contra de esa práctica que hacen, que es tan terrible para la salud", remarcó. Elonce.com