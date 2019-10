Joven realiza equilibrio y malabares sobre una escalera en las Cinco Esquinas

Kia es de Río de Janeiro. Llama la atención de quienes pasan por las Cinco Esquinas y lo observan desplegando toda su destreza. Es que este brasileño se las "rebusca" entreteniendo a los automovilistas con sus malabares, los cuales practica haciendo equilibrio sobre una escalera.El viernes acompañó a los peregrinos que realizaron la muestra de fe hasta Paraná. No había vuelto a Cerrito. Tras conocerse que lo estaban buscando, lo encontraron en Paraná y lo trasladaron hasta su localidad, se informó aEl joven brasileño contó que tiene una amiga en Paraná y "viene a visitarla". Acotó que siempre hace chistes y trata de divertir a la gente. Aseveró que los paranaenses "ayudan bastante". Tras señalar que su idea es seguir viajando porque "me gusta conocer otra gente, otras culturas, otro tipo de comidas, otro clima, otra ropa y modo de pensar. Los malabares me hacen conocer mucha gente y lugares", expresó."Fui a la Costanera, conocí el Parque Urquiza", describió y reiteró: "Los paranaenses son muy buenos".Admitió que "con la escalera hay que ser muy rápido. Vi a colombianos haciéndolo, me gustó y quise aprender", al tiempo que comentó que en su país hay una "ley por la cual los artistas pueden trabajar en la calle. El presidente actual quiere sacarla, pero hay resistencia", aseveró.