Video: #esperameyescucha: Realizadora audiovisual concientiza sobre la tartamudez

La narradora audiovisual Laura Fernández presentó en el Festival Internacional de Cine (FICER) que se realizó en Paraná, una serie de spots con el objetivo de concientizar sobre la tartamudez:, donde, por ejemplo, al hablar a un hall center y sentir un bloqueo, no me salía un `hola´ y obviamente que del otro lado que me cortaban o pensaban que era un chiste. Al llamar de nuevo, hasta que me salió el `hola´ después tres veces poniendo todas las opciones, les dije que había personas que no podían decir `hola´ de una", explicó la guionista enel programa que se emite porJunto a la actriz de sus spots, Belén León, la guionista detalló: "Hay muchas situaciones en las que las personas tienen mucha impaciencia, también se burlan de la tartamudez, siendo que"Es un mito esto de que la tartamudez es nervioso o que la persona sea tímida;encomendó.Es que respecto a la tartamudez, la guionista sostuvo que "cuando una persona se bloquea, sentís que se tensa todo el cuerpo no solo la boca". "Hay nenes que se hacen pipí y popó por la fuerza que hacen al hablar. Es como si la palabra quiere salir pero tenés un bloqueo, un dique, haces fuerza con todo tu cuerpo y no sale la palabra, pero encima la persona te mira raro, se ríe o se burla y te sentís mal", detalló.En la oportunidad, aclaró que. Tiene que haber un agente estresante en el ambiente que lo despierte. No es voluntario".De acuerdo a lo que indicó, el objetivo de su proyecto es que los spots sean divulgados en las redes sociales, medios de comunicación y en las salas de cine al comienzo de una película. "La idea es que se vean por todos lados para que la gente concientice y cuando lo vean diga `yo veía a alguien tartamudear, lo ayudaba, pero veo que es molesto y mejor no lo hago más´".En la oportunidad, comunicó quede 20.000 pesos. Los interesados en sumarse a la iniciativa pueden comunicarse vía e-mail ao al teléfono celular