Refulan arena en el Balneario Municipal y piden que la gente lo cuide

Si bien la playa todavía no está habilitada, personal de la comuna está haciendo tareas de refulado de arena y limpieza en el Balneario Municipal para dejarlo en buenas condiciones y que el espacio sea disfrutado por la gente., María del Carmen, a cargo de la guardia del turno vespertino dio cuenta que "están sacando el barro y tirando los desechos al río. Se mejora lo que se puede y se trata de mantenerlo limpio. Contra la naturaleza no se puede hacer nada", indicó atenta a la bajante del agua.Por otra parte, la trabajadora hizo hincapié en la importancia de que quienes visiten el Balneario Municipal cuiden y mantengan el lugar porque se deja "mucha basura". Y tal sentido, agregó: "en la casa la gente no entra al baño con los pies con arena ni deja la canilla abierta. Es algo nuestro y tenemos que cuidarlo".Finalmente, mencionó que tras el refulado, se "traerá arena para que no quede el barro que está ahora".