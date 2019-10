Dólar: Largas filas en las casas de cambio a cuatro días de las elecciones

Economía El dólar sube en el Banco Nación y en la bolsa ya roza los 80 pesos

Largas colas

A cuatro días de las elecciones, la presión sobre el dólar se incrementa. Ayer volvió a subir en el mercado minorista y cerró por encima de los $61 ($61,33, según el promedio del Banco Central). El Banco Central vendió U$S 300 millones para intentar contener la escalada.En las pizarras de las casas de cambio de Paraná, la divisa cotiza este miércoles en $63 y crece la demanda de la divisa. Como se puede ver en las fotos, que se registraron este miércoles antes del mediodía, en la casa de cambios del centro de Paraná, se forman largas colas para comprar dólares.El dólar "se ofrece a 63 pesos para la venta y no hay problemas de disponibilidad", comunicó ala responsable de la sucursal de Valuar en Paraná, Milagros Kuroski."Hace unos diez días se fue incrementando la demanda, y esta semana fue muchísimo mayor. Los clientes apuntan a que algunos bancos de la ciudad estarían limitando la entrega del billete físico y por eso acuden a la casa de cambios, y otros tienen plazos fijos que están vendiendo y quieren asegurarse habiendo vivido la gran suba que tuvo el dólar tras las PASO, por eso, muchos se cubren o tratan de asegurar sus ahorros", explicó Kuroski.Las colas son largas porque las casas de cambio comenzaron a operar a las 10 (en vez de a las 8) para esperar a ver cómo evoluciona la cotización del dólar en Buenos Aires. El horario de atención en la casa de cambios del microcentro paranaense es de 10.30 a 15hs, en función al mercado de Buenos Aires, y el viernes será hasta las 13hs.En la oportunidad, Kuroski recomendó a los clientes "que no saquen el dinero del banco porque Valuar puede venderles con débito o través de transferencia bancaria y eso aumenta el monto que cada persona puede comprar". "Se puede comprar hasta 200 mil pesos con transferencia bancaria o con débito, dependiendo el límite que tenga cada persona", aclaró.Hay un dato más que preocupa: desde las primarias de agosto, el Banco Central perdió reservas por U$S 19.424 millones al caer ayer a 46.885 millones de dólares.Con esta nueva caída, la entidad que conduce Guido Sandleris se quedó con menos poder de fuego para frenar la suba del tipo de cambio, ya que las reservas líquidas rondan los U$S 11.500 millones."Por lo inabarcable de la demanda no estamos pudiendo responder reservas ni por teléfono ni por e-mail", comentó Kuroski. Y en la oportunidad, comunicó: "El Banco Central puso un límite mensual de 10 mil dólares, y es muy importante respetarlo porque se están inhabilitando a personas que registren operaciones por ese monto en distintas entidades bancarias".