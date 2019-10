Piden que se declare la emergencia pesquera en el río Paraná

Paraná Clausuraron la bajada de lanchas en el Club de Pescadores

Pescadores presentaron este miércoles un petitorio en Casa de Gobierno en el cual solicitan que se declare la emergencia de la actividad pesquera en el río Paraná.que por la pronunciada bajante del río Paraná "no podemos trabajar como lo hacemos habitualmente. Está contaminado de palometas y no nos duran las herramientas".Describió que "como no hay peces, no nos alcanza para el sustento de las familias. Estamos todos los pescadores en la misma situación".Acotó que hay trabajadores del río que "no se han enterado, pero seguiremos hasta obtener alguna respuesta".