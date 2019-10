Fotos: Emergió un nuevo banco de arena por la bajante del río Paraná

Proyecciones

Precaución

Ante la bajante del río Paraná emergió un nuevo banco de arena en la zona de Bajada Grande. Las cámaras aéreas deregistraron el escenario en imágenes. Desde Prefectura Paraná reiteraron las recomendaciones a navegantes y encomendaron no bañarse en lugares no habilitados.y estamos ante una bajante que, comparada con la del año pasado, está muy por debajo de ese número cuando era de 1.56mts en el mes de septiembre", confirmó ael jefe de Prefectura Paraná, Eduardo Esquivel.En la oportunidad, el prefecto aclaró que, lo que desencadena en todo el río Paraná. Y el hecho de no registrarse este factor meteorológico en esos lugares, afecta las alturas acá".De igual manera acotó que, "para estos meses, es casi normal este tipo de bajantes pero estamos por dejamos de la altura mínima del año pasado".De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional del Agua, Esquivel comunicó que "el río estaría oscilando en esta altura,quizás haya un pequeño repunte pero volverá a estar en bajante".En la oportunidad, el jefe de Prefectura Paraná advirtió que,piedras, bajos fondos y algunos árboles que emergen del agua, todo lo que hay que tener en cuenta al momento de la navegación".Fue en ese sentido que encomendó, porque puede haber pozos y no hay bañeros que estén observando su actividad en el agua"."Cuando está muy bajo el río hay que tener en cuenta que la navegación tiene que ser con luz diurna, es decir, durante el día, a baja velocidad y siempre con el chaleco salvavidas colocado porque ante cualquier acaecimiento es un medio de flotación que en caso de caer al agua lo mantendrá a flote por si puede ocurrir algún hecho inesperado o un desvanecimiento", encomendó Esquivel.Esquivel reiteró las precauciones de "navegar a baja velocidad para que pueda llegar a verse este tipo de basura que puede afectar el funcionamiento del motor fuera de borda"."En los controles nocturnos vemos poca navegación, solo aquellos que se dedican a la pesca para sustento familiar", destacó al respecto.