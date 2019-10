Once por Todos: Alumnos de sexto donarán sus guardapolvos

Se acerca una nueva edición de la jornada solidaria de Once por Todos. La Escuela Magnasco, ubicada en Av. Almafuerte 1060, es punto de recepción de donaciones de guardapolvos.La directora de la institución, explicó aque "para nosotros poder participar en el Once por Todos es un gran honor, una gran oportunidad y un motivo de festejo porque este año cumplimos 75 años. En ese marco, por el proyecto que tenemos de cooperativismo y el trabajo en valores, consideramos que es una muy buena oportunidad para poder llevar a cabo este tipo de acciones de recolección de guardapolvos que estén en condiciones para poder compartir con las distintas instituciones que lo necesiten"."Para los alumnos es dejar su huella y su marca en la escuela, para todos sus compañeros que necesiten", dijo otra docente.Asimismo, una profesora señaló que "la institución todos los días y en todos los grados trabaja los valores. En ese sentido revalorizamos y destacamos la solidaridad, la cual agradecemos de ser participe. El objetivo es que los alumnos dejen huellas y que sean para la institución. Nos acompañan todas las familias. Queremos volver a usar el uniforme blanco que por muchos años fue el de las palomitas blancas al inicio de cada ciclo lectivo. Un uniforme blanco como el guardapolvo tapa diferencias y habla de igualdad. Destaca y revaloriza la educación pública".Alumnos de la institución donaron los suyos para los que vendrán. "El guardapolvo hace que seamos todos iguales, que no haya diferencia entre todos. Mi mamá lo preparaba para que yo todos los días vaya a la escuela. Pido que lo cuiden y lo lleven con orgullo", dijo una niña.Otra, por su parte, expresó que "espero que a mi guardapolvo lo usen con orgullo y el que lo reciba que sea con el corazón".