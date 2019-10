Transporte urbano: Siguen las diferencias entre el gremio y las empresas

Representantes de UTA y autoridades de Buses Paraná se reunieron este martes por la mañana en la Secretaría de Trabajo de la Provincia en el marco de la conciliación obligatoria que tiene vigencia hasta el próximo lunes. Tras el encuentro, los representantes de ambos sectores dialogaron cony dejaron en claro que las diferencias se mantienen."Intercambiamos opiniones, recibimos pedido del gremio, intentando buscar que se le adelante el dinero que dicen que nosotros les adeudamos. Estamos haciendo los trámites para que nos ingrese ese dinero de manera extraordinaria", señaló ael titular de la empresa Mariano Moreno e integrante de Buses Paraná, Marcelo Lischet.Puso de relieve que a su entender "no lo debemos, ya que fue voluntario el pago. La conciliación vence el lunes y estamos analizando alternativas. Ellos solicitaron que las empresas puedan abonar algo a cuenta. Vamos a analizarlo en tanto que tengamos ingresos adicionales que está gestionando la Municipalidad con Transporte de la Nación".Ratificó que "nunca reconocemos lo que reclaman, pero teniendo en cuenta la paz social hacemos el esfuerzo. Si tenemos los recursos podremos hacer frente, pero desde la recaudación de la empresa no lo podemos afrontar. La municipalidad ha reconocido un déficit de 16 millones de pesos".Interrogado sobre posibles despidos de empleados, Lischet no lo descartó: "Vamos a esperar que venza la conciliación. Planteamos un proceso preventivo de crisis donde se pueden pactar algunas cosas, sin tomar medidas de fondo".Por su parte, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, explicó aque "solicitamos que, de manera urgente, mañana abone lo que debió haber abonado el 15, que es un porcentaje de lo descontado por la medida de fuerza de agosto y que el viernes 25 se pague la cuota de la cifra no remunerativa".Respondió a Lischet negando que se trate de "un pago voluntario. Jamás la empresa hizo un pago voluntario. Este es un acuerdo de los 16.000 pesos no remunerativos. Es una obligación abonarle esta cifra a los trabajadores", enfatizó.Además, remarcó que "de ninguna manera aceptaremos pago a cuenta, porque al dinero de los días descontados ya los tendrían que haber pagado el 15 y el 25 deben hacer frente a la cifra no remunerativa"."Hay una cuestión muy delicada, que es el salario de los trabajadores. Estamos atentos a todo. A la fuente laboral hay que mantenerla y es indispensable que la empresa cumpla con el salario. Sabemos que la situación es delicada, pero lo trabajadores necesitan su sueldo, porque es el sostén de sus familias", completó Groh.